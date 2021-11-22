Це вже не перший інцидент.

У Білій Церкві помістили до реабілітаційного центру дворічного хлопчика, якого мати вдруге залишила одного вдома. Жінка пішла випивати з друзями.

Про це повідомляють у поліції Київської області.

21 листопада стурбовані сусіди повідомили до поліції, що у під’їзді будинку знаходиться дитина в одній білизні.

З’ясувалося, що 32-річна мати залишила свого дворічного сина вдома та пішла розпивати алкогольні напої з товаришами. В цей час хлопчик відчинив двері квартири та пішов сходами під’їзду у пошуках матері. Він був у спідній білизні та без взуття.

Читайте такожНа Тернопільщині мисливець підстрелив жінку з дитиноюПоліцейські доставили дитину до місцевого реабілітаційного центру. Матір викличуть на комісію з захисту прав дітей, а згодом буде прийматися рішення щодо запобігання негативних наслідків для дитини в майбутньому.

З'ясувалося, що наприкінці вересня жінка вже залишала сина вдома, коли випивала з товаришами. Того дня хлопчик, прокинувшись, вийшов на пошуки матері у двір без одягу лише з однією пустушкою.

Відносно матері ювенальні поліцейські склали протокол за неналежне виконання нею батьківських обов’язків за ч. 2 ст. 184 КУпАП.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі мати залишила 9 дітей з речами під будівлею міської ради.

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Автор: Людмила Жерновська