Пацієнтку із зараженням крові та у важкому стані госпіталізували до лікарні.

На Рівненщині відкрили кримінальне провадження через неналежне надання стоматологічних послуг дитині, що призвело до зараження крові.

Про це йдеться у повідомленні Рівненської обласної прокуратури.

"Сарненською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов`язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітній", - йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці встановили, що на початку лютого 15-річна жителька села Люхча, Сарненського району, кілька разів зверталась по допомогу в стоматологічну поліклініку. Спочатку один лікар поклав дівчині на запалений зуб ліки, а згодом, оскільки пацієнтці легше не ставало, інший лікар цього зуба їй вирвав.

Після цього дитину із зараженням крові та у важкому стані госпіталізували в Рівненську обласну дитячу лікарню. Після проведеної операції вона перебуває в реанімаційному відділенні, на апараті штучної вентиляції легень.

"Хто з лікарів припустився помилки, яка призвела до таких наслідків – має встановити слідство", - зазначають у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Рівному анулювали ліцензію на медичну практику стоматологу, яку обвинувачують у побитті дітей-пацієнтів.

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