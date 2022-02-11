ЗМІ повідомляють, що у будинку вибухнула граната.

На Рівненщині у приватному будинку стався вибух. Внаслідок події загинули двоє осіб. Вибух стався у будинку в місті Здолбунів.

Про це у Facebook повідомляє поліція Рівненської області.

"Відомо, що внаслідок події загинули двоє осіб: за попередньою інформацією це 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий", - повідомили у поліції Рівненської області.

На місце інциденту виїхали правоохоронці. Керівництво та слідчо-оперативна група відділення поліції №6 Рівненського РУП, а також фахівці вибухотехнічної служби ГУНП встановлюють, що саме вибухнуло у будинку.

У ЗМІ поширилася інформація про те, що у будинку вибухнула граната. На сторінці "Радіо трек" у Facebook з'явилося відео з місця події. У ньому повідомляється про гранату. У поліції таку інформацію поки що не підтвердили.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у передмісті Одеси страйкбольна граната розірвала руку учаснику стрільб.

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