Наказ про анулювання її ліцензії видало МОЗ.

У Рівному анулювали ліцензію на медичну практику стоматологу, яку обвинувачують у побитті дітей-пацієнтів.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

У відомстві поінформували, що під час досудового розслідування здобуто інформацію, яка свідчить про порушення фізичною особою-підприємцем вимог законодавства з питань ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Зазначається, що Міністерством охорони здоров’я було проведено позапланову перевірку додержання ліцензіатом ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, у тому числі дотримання стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), уніфікованих клінічних протоколів.

"Виявлені порушення стоматологом усунені не були, що стало підставою для видання міністром охорони здоров’я наказу про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що у Рівненському міському суді триває розгляд кримінального провадження стосовно лікарки, обвинуваченої у побитті малолітніх пацієнтів.

Побиття дітей лікаркою-стоматологом у Рівному: деталі

У лютому користувачі мережі Інтернет опублікували кілька відео, на який лікарка-стоматолог з Рівного била та погрожувала дітям, лікуючи їхні зуби.

Згодом до поліції надійшло кілька заяв від батьків дітей, які отримали тілесні ушкодження під час візиту до вказаного стоматолога.

18 лютого правоохоронці повідомили лікарці про підозру за ч. 1 ст. 125 ("умисне легке тілесне ушкодження") та ст. 126 ("побої, мордування") Кримінального кодексу. Також лікарку підозрюють у неналежному виконанні професійних обов'язків (ч. 2 ст. 140 ККУ).

22 лютого суд обрав підозрюваній запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.

У березні кримінальне провадження щодо стоматолога скерували до суду.

Автор: Світлана Макринська