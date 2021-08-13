Його помітили поліцейські.

На Сумщині підліток босоніж йшов додому після лікування у реабілітаційному центрі.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Сумської області.

Під час патрулювання території Сумського району поліцейські побачили підлітка, який босоніж йшов по трасі.

Хлопець знаходився досить далеко від найближчих населених пунктів, тому поліцейські вирішили зупинитися. Вони запитали, чи не потрібна йому допомога.

Читайте також"Справжній сюрприз": іноземець освідчився своїй дівчині в Тунелі кохання на Рівненщині (фото)У ході спілкування з'ясувалося, що підліток мешкає у місті Шостка та у зв'язку з відсутністю коштів йде додому пішки.

Поліцейські зв'язалися з його матір'ю. Виявилося, що той проходив курс лікування у реабілітаційному центрі міста Суми.

Поліцейські купили для юнака квиток на потяг та відправили до родичів. Наразі хлопець знаходиться вдома.

Його мати висловила вдячність працівникам поліції Сергію Демещенку та Дмитру Капінусу за проявлену людяність та турботу.

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Автор: Людмила Жерновська