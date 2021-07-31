За словами місцевих жителів, виглядав він досить дивно. Ніхто з місцевих не впізнав у ньому свого односельця.

Жителі Мазурівки Вінницької області розповіли про те, як одіозний екс-суддя Микола Чаус до приїзду силовиків безцільно намотував кола в центрі села в одних лише шортах.

Як йдеться в сюжеті 5 каналу, спочатку жителі села не впізнали в чоловікові Миколу Чауса.

За словами очевидців, він намотував кола центральною вулицею населеного пункту в одних шортах і босоніж. За словами місцевих жителів, виглядав він досить дивно. Ніхто з місцевих не впізнав у ньому свого односельця. Тому в підсумку до нього і підійшли з питанням, чи потрібна йому допомога.

"Не впізнала. Просто знаєте, по телевізору показують, але я не звертаю уваги. Навіщо мені цей чоловік? А тоді я вже по телевізору вчора побачила. Кажу: "О, а ми цього чоловіка і бачили". Каже, що чоловік його запитав: "Що ви тут робите?", а він каже: "А я суддя", - розповіла одна з мешканок Мазурівки.

Вона додала, що на голові у Чауса була темна пов'язка.

"Думаю, Боже, у нього хтось помер, або що? І був голий, тільки шорти", - додала вона.

Затримання Чауса: що відомо

30 липня низка ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному із сіл на Вінниччині після дзвінка одного з місцевих мешканців.

Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особистість та повідомив, що був викрадений невідомими.

За словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса" у поліції й "вивезли в невідомому напрямку".

Після цього у Національному антикорупційному бюро повідомили, що правоохоронці, які затримали Чауса, на зв'язок із детективами не виходили.

У НАБУ закликали передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам бюро.

Як повідомив УНІАН речник СБУ Артем Дехтяренко, наразі у відомстві "готують офіційну позицію" з цього приводу.

Читайте такожВ СБУ прокоментували чутки про штурм будівлі співробітниками НАБУ: "працюємо у штатному режимі"Справа проти Чауса

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші у скляній банці.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Його було оголошено в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня Комісія з проблем громадян і надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня у Telegram-каналі з’явилося відео, на якому екс-суддя Чаус заявив про намір повернутися в Україну і спростував інформацію про його викрадення.

Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском.

Автор: Денис Прядко