Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому голові Козівського райсуду Тернопільської області та адвокату, яких викрили на одержанні хабарі.
Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
За вироком суду колишньому судді призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади протягом 3 років з конфіскацією майна.
Його спільницю засуджено до 5 років позбавлення волі із забороною займатися адвокатською діяльністю строком на 2 роки з конфіскацією половини належного їй майна.
У САП нагадали, що 2 тис. доларів суддя і його спільниця отримали за винесення рішення на користь третьої особи про відмову у задоволенні подання кримінально-виконавчої інспекції про скасування її звільнення від покарання з випробуванням.
Вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.
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