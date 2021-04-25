У плані дотримання карантинних обмежень українцям слід брати приклад з Європи, впевнений експерт.

В Україні під час травневих свят карантин для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 потрібно зробити більш жорстким, необхідно все закрити.

Про це заявив колишній головний санітарний лікар країни Сергій Бережнов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За словами фахівця, необхідно запровадити локдаун, оскільки люди звикли на свята збиратися разом.

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Він стверджує, що найближчим часом епідемія коронавірусу піде на спад завдяки запровадженим заходам, проте захворюваність знову може піти вгору, як тільки відновляться контакти між людьми.

"Як тільки ми відновимо контакти, процес знову може відновитися. Наприклад, мені не зрозумілий один нюанс. Ми говоримо про карантини, про обмеження, і раптом повідомлення про те, що "Укрзалізниця" запускає на травневі свята додаткові поїзди. Скільки десятків тисяч людей вони перевезуть! Це ж буде перемішування! Ви подивіться, що робиться на Заході. Не треба було нічого призначати, нехай би все так і залишилося. Зараз я говорю з точки зору заслуженого лікаря України. Я б на травневі свята ще більше посилив локдаун, тому що люди звикли збиратися і святкувати. Підприємства мають бути закриті, потрібно все закрити. Подивіться, як обмежень дотримуються за кордоном. Приклад – похорон принца Філіпа. Члени королівської сім'ї йдуть за труною на певній відстані, зайшли до церкви, всі наділи маски і сіли на відстані один від одного", – заявив експерт.

Карантин в Україні на свята: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко