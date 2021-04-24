Також з 29 квітня по 15 травня з метою вивчення попиту та популярності серед пасажирів буде запущено анонсований експрес-потяг Харків – Дніпро – Харків.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" відновлює сполучення Харкова з Дніпром, Рівненщини та Волині з Херсоном і Миколаєвом, а Маріуполя з Одесою.

Читайте такожУкрзалізниця відновлює повноцінне сполучення із Закарпаттям: перелік маршрутівПро це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

"Вже з 29 квітня по 15 травня з метою вивчення попиту та популярності серед пасажирів Укрзалізниця запустить анонсований експрес Харків – Дніпро – Харків", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, потяг №793/794 Харків – Дніпро – Харків з Харкова вирушатиме о 6:51, час прибуття - 10:30. З Дніпра потяг виїжджатиме о 18:33, час прибуття - 22:16.

Потяг №795/796 Дніпро – Харків – Дніпро курсуватиме протилежним напрямком: з Дніпра вирушатиме до Харкова о 6:23, а повертатиметься з Харкова до Дніпра о 18:31.

Як заявили в «Укразалізниці», зручні ранкові та вечірні маршрути тривалістю 3,5 години поєднуватимуть два міста-мільйонники і дозволять мешканцям Лозової, Павлограда та міста Синельникове зручно й безпечно дістатися обласних центрів.

Крім того, з 14 травня для жителів Волині та Полісся призначено новий літній потяг Ковель – Миколаїв через Луцьк, Рівне, Кривий Ріг, Херсон. Відправлення з Ковеля о 10:14, з Миколаєва о 14:34.

Також з 15 травня буде відновлено маршрут №141/142 Маріуполь – Одеса. Він курсуватиме через день: з Маріуполя – з 15 травня, а з Одеси – з 16 травня.

При цьому потяг №148/147 Одеса – Київ з 27 травня курсуватиме щодня.

Додаткові поїзди на травневі свята

«Укрзалізниця» на травневі свята призначить додаткові рейси 5 поїздів. Зазначається, що на свята призначено рейси поїздів: №29/30 Київ - Ужгород, №251/252 Харків - Миколаїв, №774/773 Київ - Шостка, №781/782 Черкаси - Київ і №137/138 Хмельницький - Лисичанськ.

Раніше в. о. голови правління компанії Іван Юрик повідомив, що УЗ на травневі свята запустить 11 додаткових поїздів до Закарпатської області.

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Автор: Віталій Саєнко