Він не зміг пояснити, звідки ці фото у нього в телефоні.

У клірика колишньої Української православної церкви Московського патріархату на в’їзді до Києва знайшли прохання про молитву за "розіп’ятого і спаленого живцем сироту-окупанта" та фото військової техніки. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що прикордонники на в'їзді до Києва зупинили клірика церкви, яка раніше визнавала належність до Московського патріархату. "Прохання про молитву за розіп’ятого і спаленого живцем сироту-окупанта - агітки такого змісту та іншу російську пропаганду виявили у смартфоні священника", - повідомили у ДПСУ.

Крім того, у "батюшки" була поліграфічна продукція, яка виправдовує духовні страждання "руского чєловєка", проти якого повстане весь світ, - "заклейменный" та "обозлённый".

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Також у мобільному телефоні 45-річного уродженця Чернігівської області прикордонники виявили чимало контенту з символікою Росії, її проксі-утворень на окупованих територіях України та комуністичного тоталітарного режиму.

"Були в його галереї також фото військової техніки, але власник девайса не зміг пояснити, звідки вони взялися", - зауважили прикордонники.

У ДПСУ також розповіли, що у підписках священника знайшлося чимало каналів, профілів з антиукраїнським контентом, а у телефонній книзі – номерів абонентів російських операторів. "Для подальшої сповіді священника передали співробітникам СБУ", - йдеться у повідомленні.

Попів УПЦ МП викривають у колабораціонізмі - останні новини

Підозру в колабораційній діяльності отримав настоятель монастиря з Мелітополя Запорізької області, який брав участь у заходах на підтримку Росії та чекав на прихід "руського миру". За даними слідства, він сприяв утвердженню російської окупаційної влади на території Мелітопольского району. Під час публічних виступів настоятель закликав жителів окупованого Мелітополя підтримати проведення незаконного референдуму про приєднання до складу Росії.

Резонансним виявилось затримання 29 березня попа Московського патріархату, який у п'яному стані намагався прорватися до Києва. Священик 1975 року народження нецензурно висловлювався і поводився досить некоректно. В ході огляду транспортного засобу прикордонники виявили документи, видані в тимчасово окупованому Криму та на території Росії.

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