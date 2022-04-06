Полярники показали кумедний момент під час рутинного заняття малих – добування їжі.

Працівники антарктичної станції "Академік Вернадський" охоче діляться цікавими розповідями та публікаціями з життя пінгвінів, які стали справжнім антистресом для українців у ці непрості часи.

Цього разу полярники показали кумедний момент під час рутинного заняття малих – добування їжі.

На відео можна побачити, як десятки дорослих пінгвінів стрімголов пірнають в океан, щоб поживитися крилем, проте в останній момент один із них змінює рішення і розвертається в інший бік.

"Що ж сталося? Спробував воду лапкою й відчув, що вона занадто холодна? Чи просто зрозумів, що він – нонконформіст? Або ж це якийсь особливий пінгвін-мотиватор, який заганяє інших в океан?", – запитують полярники.

За їхніми словами, пінгвіни здебільшого ходять харчуватися у воду гуртом, щоб вберегтися від хижаків: морських леопардів або рідше косаток. Якщо кинутися за їжею групою, то ризик для кожного птаха менший, ніж якщо робити це поодинці. Адже поки леопард вхопить когось одного, інші спокійно поїдять крилю.

Водночас зауважується, що пінгвіни дуже віддані птахи – у воді вони часто намагаються врятувати свого товариша, який потрапив до пащі леопарда.

"Гуртуймося, як пінгвіни, та перемагаймо!" – підкреслили українські полярники.

Раніше УНІАН уже писав, що в Одеському зоопарку в умовах війни народилося дитинча лами.

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