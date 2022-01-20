Дівчинку, яка померла майже тиждень тому, так і не поховали, її труп зберігають вдома, у дитячій ванночці.

З'явилися нові подробиці моторошного інциденту на Вінниччині, де батько відмовляється ховати немовля, яке померло майже тиждень тому. Чоловік розповів про смерть своєї доньки та заявив, що віз труп двомісячної дитини з моргу на звичайній маршрутці.

Про це повідомляє видання "Сєгодня".

Батьку дівчинки 68 років, матері - 36. Чоловік розповів, що його доньці було два з половиною місяці. Він та його дружина не одразу зрозуміли, що немовля загинуло. Жінка годувала дитину груддю, а після цього поклала її спати.

"Вона наїлася, а я був у кума... Спочатку вона (ймовірно, мати дитини - УНІАН) була у куми, а я в кума", - розповів батько дівчинки.

За його словами, він прийшов додому, коли дитина вже спала. Він та його дружина також лягли, а посеред ночі жінка почали кричати. За словами чоловіка, дитина була мертвою, вона загинула приблизно о 20:00, 14 січня.

Розтин показав, що дівчинка заковтнула молоко у легені, від цього вона й загинула. Батько розповів, що сам забирав труп немовляти з моргу. Тіло дитини він віз додому на маршрутці.

"Як віз? Я її на руках віз, на цих батьківських руках... В автобусі", - зі сльозами на очах казав чоловік.

Ховати дитину батько не хоче. До нього вже приїжджали правоохоронці, але він непохитний. Тіло немовляти чоловік ховає у рожевій дитячій ванночці, яку накрив дошками. Батько немовляти не показував труп навіть своїй дружині, журналістам побачити дитину також не вдалося.

Кума, яка дружить з жінкою чоловіка, не вірить у нещасний випадок. Вона вважає, що винен саме батько.

Також чоловік частково розповів, чому саме він майже тиждень відмовляється ховати доньку. За його словами, результати експертизи написані латинською мовою, яку він не розуміє. Він хоче аби хтось переклав йому документ українською, щоб переконатися у тому, яку саме причину смерті вказали експерти. Раніше ж повідомлялося, що батько навпаки вимагав перекласти результати експертизи на латинську.

За інформацією видання, чоловік хоче ховати дитину так: труп дівчинки він планує закопати у могилу до бабусі. При цьому батько не буде класти тіло у труну. Він хоче просто присипати труп немовляти землею.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на Вінниччині батько відмовляється ховати немовля, яке померло вже шість днів тому. За висновками експертизи, двомісячна дівчинка захлинулася грудним молоком. Інцидент стався у селі Українка.

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