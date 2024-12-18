Дії ТЦК можуть бути кваліфіковані за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України.

Працівники Ковельського міського ТЦК та СП побили чоловіка та забрали його прямо з лікарні. Про це у своєму TG-каналі повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Жінка повідомила, що її чоловіку завдали тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. Прямо з медзакладу його примусово доставили до Луцького МТЦК та СП. Мій Представник у Волинській області одразу виїхав до обласного ТЦК та СП для з’ясування обставин. Однак працівники центру комплектування не виконували вимоги Представника і не надали можливості поспілкуватися з утримуваним", - написав Лубінець.

Він додав, що попри приїзд поліцейських, працівники Волинського ОТЦК та СП та Луцького МТЦК та СП не надали можливості поспілкуватися з утримуваним чоловіком, а повідомили, що його вивезли до військової частини.

За словами омбудсмена, дії працівників Волинського ОТЦК та СП та Луцького МТЦК та СП суперечать вимогам Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" та можуть бути кваліфіковані за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України.

"Про цей факт мій Представник повідомив Волинську обласну прокуратуру та подав заяву в ДБР. Коли стоїть питання прав людини, не може бути жодних перепон для уповноважених на це посадових осіб! За кожне перешкоджання буде належна відповідальність! Я не дозволю нехтувати правами людини у правовій державі!", - додав Лубінець.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Раніше Лубінець повідомляв, що в Україні зменшилася кількість "бусифікацій". Він заявив, що такий підхід не працює. Водночас він додав, що кількість скарг на дії працівників ТЦК залишається високою.

Натомість голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко відзначив, що "бусифікацію" в Україні застосовують лише до тих чоловіків, які перебувають у розшуку через ухилення від мобілізації. За його словами, це питання активно поширюють медіа та політики "заради своїх рейтингів".

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