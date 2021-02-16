Створення окремого підрозділу в Ужгороді в НГУ пояснили географічною особливістю регіону та великим обсягом правоохоронних завдань.

В Ужгороді для виконання завдань з охорони громадського порядку та посилення безпеки у регіоні буде сформована нова військова частина Національної гвардії України.

Як повідомляє прес-служба НГУ, чисельність підрозділу складатиме понад 500 військовослужбовців.

Наразі проведено перемовини із представниками Закарпатської обласної державної адміністрації та Ужгородської міської ради щодо можливого розташування підрозділу. Також вивчаються особливості логістичного забезпечення й розвитку інфраструктури майбутнього місця дислокації батальйону.

За словами командувача Національної гвардії України генерал-полковника Миколи Балана, створення окремого підрозділу в Ужгороді зумовлено географічною особливістю даного регіону та великим обсягом правоохоронних завдань, що покладені на нацгвардійців та поліцейських.

«Закарпатська область межує з чотирма країнами. Тут спільно з Національною поліцією ми виконуємо низку завдань, аби населення цього регіону почувалося у безпеці. Тож новий підрозділ Нацгвардії лиш підсилить уже наявний в Ужгороді батальйон 2-ї Галицької бригади НГУ та місцеву поліцію, оскільки безпека громадян залишається нашим пріоритетним завданням», - зазначив Балан.

На новостворений підрозділ будуть покладені завдання з охорони громадського порядку в містах та селищах Закарпатської області, оперативно-профілактичного відпрацювання прикордонних населених пунктів, конвоювання підсудних.

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Автор: Інна Андаліцька