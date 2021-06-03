Два десятки студентів вирішили не складати іспити самостійно й заплатили за це іншим. Ті мали вклеїти свої фото в чужі паспорти.

Правоохоронці на Закарпатті викрили схему масованої фальсифікації паспортів студентів, які повинні були складати спеціальний іспит для медиків - "КРОК".

Про деталі розповів у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Зокрема, вже встановлено, що 20 студентів заплатили гроші іншим студентам, які мали вклеїти свої фото в паспорти тих, хто повинен був складати іспит за них.

"Завдяки порядній позиції окремих співробітників медичного університету, які помітили факт вклейки чужих фото і викликали поліцію, масову фальсифікацію іспиту на високе звання медика було припинено поліцією... Радує в цій ситуації лише одне - іспит для медиків "КРОК" настільки чесний, що його не можна скласти, якщо ти не вивчив предмет", - написав Геращенко.

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Він запевнив, що поліція допоможе Міністерству освіти та Міністерству охорони здоров’я чесно проводити іспити без фальшування й підробок.

"За заздалегідь продуманою схемою, замість справжніх студентів-медиків іспит прийшли складати інші юнаки та дівчата. Саме їхні фото були вклеєні у паспорти замість справжніх фотографій. Відповідно – іспит фактично складали одні особи, а юридично бали мали зарахуватися на ім’я інших осіб, тобто діючих студентів університету", - розповіли у поліції Закарпатської області.

За фактом мають намір відкрити кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів).

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Автор: Юрій Годован