Начальник ОВА спільно з начальником Закарпатського ТЦК та СП мають видати спільний наказ, яким призначити комендантів районів та міст.

З 1 грудня, на період дії воєнного стану на території України, запроваджено перевірку документів у громадян на території Закарпатської області.

Текст відповідного розпорядження опубліковано на сайті Закарпатської обласної військової адміністрації. Згідно з документами, 30 листопада Рада оборони області ухвалила рішення №42 "Про запровадження окремих заходів правового режиму воєнного стану". Цього ж дня документом №1052 ОВА ввела в дію це рішення.

Так, з 1 грудня і до кінця дії воєнного стану на території України буде запроваджено перевірку документів у осіб на території Закарпатської області. Це зроблено відповідно до Порядку, визначеного постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня 2021 року №1456 "Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану".

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Голова Закарпатської ОВА спільно з начальником обласного ТЦК і СП мають видати спільний наказ, яким призначити комендантів районів і міст, визначити їм завдання, повноваження із забезпечення єдиного управління визначеними силами й засобами, та координації їхніх дій під час здійснення перевірки документів у громадян.

Уповноважені особи, визначені наказами комендантів, мають проводити перевірки документів відповідно до Порядку перевірки документів.

Інші новини Закарпаття

Як повідомляв УНІАН, на одному з підприємств Закарпатської області, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду "Vist" з символікою держави-агресора для національної збірної Російської Федерації з лижного спорту. Замовник - організація "RUSSIA SKI TEAM".

Цю незаконну діяльність припинили працівники Національної поліції та Служби безпеки України. За інформацією СБУ, швейне підприємство почало виконувати замовлення російської компанії, яка постачає спеціалізований одяг для спортивних команд країни-агресора, з початку 2023 року.

Підпільна майстерня встигла виготовити та поставити до Росії понад 40 оптових партій зимових курток для російських лижників. Під час відправки спортивного одягу фігуранти заклеювали на ньому марлевим скотчем російську символіку.

Аби приховати нелегальні поставки, їхній "маршрут" пролягав через одну з європейських країн, де перебував власник закарпатської швейної фабрики. Він безпосередньо займався укладенням відповідних договорів з російськими замовниками та організовував переправлення готової продукції до Росії.

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