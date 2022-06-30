31 травня парламент ухвалив рішення про звільнення Людмили Денісової з посади уповноваженої Верховної Ради з прав людини.

На засіданні фракції "Слуга народу" обговорили кандидатуру на посаду омбудсмена, ним може стати депутат Дмитро Лубінець.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

За її словами, сьогодні відбулося засідання депутатської фракції "Слуга народу", в ході якого розглянули план законопроектних робіт необхідних для вхождення України до ЄС, які Верховна Рада планує розглянути найближчим часом.

"Також обговорили кандидатуру на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На цю посаду запропоновано народного депутата, чинного голову Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, нацменшин і міжнаціональних відносин Дмитра Лубінця", - зазначила Палійчук.

Вона додала, що голосування відбудеться на найближчому засіданні парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня парламент ухвалив рішення про звільнення Людмили Денісової з посади уповноваженої ВР з прав людини.

21 червня голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що пропонує кандидатуру народного депутата Дмитра Лубінця на посаду омбудсмена. Лубінець входить до групи "Партія "За майбутнє" і є головою Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

До парламенту він обирався у 2019 році як безпартійний самовисуванець по округу №60 (Донецька область).