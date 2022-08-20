Водночас РФ проводить додаткове розслідування отруєння бойовими отруйними речовинами.

Гауляйтеру окупованої частини Херсонської області Володимиру Сальдо, про отруєння якого раніше заявило Міноборони РФ, нібито стало "значно краще".

Про це йдеться у його Телеграм-каналі.

"За повідомленням Міністерства оборони Російської Федерації, наразі проводиться додаткове розслідування отруєння бойовими отруйними речовинами глави адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо. Наразі стан здоров'я голови адміністрації Херсонської області значно покращився. Володимир Сальдо йде на поправку, спілкується з рідними та колегами, вивчає новини та іншу інформацію", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає прес-служба Сальдо, гауляйтера лікують "найбільш компетентні фахівці" московського НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського. Робота лікарів, а також "гарний загальний фізичний стан" Сальдо нібито зумовлюють позитивну динаміку.

Раніше повідомлялося, що Сальдо ввели в медикаментозну кому і доставили спецбортом до Москви. Спочатку медики підозрювали, що зраднику стало погано саме через вплив невідомої речовини, тому його й госпіталізували до токсикологічної реанімації НДІ ім. Скліфосовського у Москві. Там Сальдо перебуває дотепер, хоча діагноз змінився.

Також була інформація, що Сальдо могли отруїти кухар та покоївка.

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