До Нацгвардії "записали" російських пропагандисток.

Українські нацгвардійці показали "посвідчення" особливо небезпечних жінок, які "служили" в НГУ.

Відповідне повідомлення з’явилося на сторінці Національної гвардії України в Facebook.

"Якщо пошукати, то можна знайти посвідчення цілої "агентурної мережі" НГУ, яку сьогодні вже частково розкрили!", – жартома написали в НГУ.

Там опублікували серію фейкових документів – посвідчень про перебування на військовій службі в НГУ, оформлених на імена російських пропагандисток Маргарити Симоньян та Ольги Скабеєвої, представниці російського МЗС Марії Захарової та ймовірної коханки російського президента, спортсменки Аліни. Кабаєвої.

У такий спосіб НГУ відреагувала на заяву ФСБ РФ, яка оголосила про розкриття вбивства дочки головного ідеолога "руського міра" Олександра Дугіна – Дар'ї. Спецслужба назвала виконавицею вбивства 43-річну громадянку України Наталію Вовк (Шабан). Напередодні вбивства жінка нібито заїхала в Росію разом з 12-річною донькою.

Російські пропагандисти заявили, що Вовк нібито раніше проходила службу у складі українського батальйону "Азов" та показали її фото і посвідчення.

В полку "Азов" заявили, що "жінка, ім'я та військове посвідчення якої опублікували фсб у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна – не має жодного відношення до полку "Азов" та ніколи не належала до нашого підрозділу".

Як повідомлялося, дочка ідеолога "руського міра" Олександра Дугіга, Дар'я Дугіна, загинула в Підмосков'ї 20 серпня внаслідок підтриву її автівки. Журналісти дізналися, що вибух стався під днищем позашляховика.

Радник голови Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк вважає, що підрив авто з Дугіною свідчить про початок внутрішнього розвалу Росії. За його словами, в країні починають битву різні політичні угруповання.

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