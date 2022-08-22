Нацгвардія потролила російських пропагандистів після "розкриття" вбивства Дугіної / зображення НГУ

Українські нацгвардійці показали "посвідчення" особливо небезпечних жінок, які "служили" в НГУ.

Відповідне повідомлення з’явилося на сторінці Національної гвардії України в Facebook.

"Якщо пошукати, то можна знайти посвідчення цілої "агентурної мережі" НГУ, яку сьогодні вже частково розкрили!", – жартома написали в НГУ.

Там опублікували серію фейкових документів – посвідчень про перебування на військовій службі в НГУ, оформлених на імена російських пропагандисток Маргарити Симоньян та Ольги Скабеєвої, представниці російського МЗС Марії Захарової та ймовірної коханки російського президента, спортсменки Аліни. Кабаєвої.

Нацгвардія потролила російських пропагандистів після "розкриття" вбивства Дугіної / зображення НГУ

У такий спосіб НГУ відреагувала на заяву ФСБ РФ, яка оголосила про розкриття вбивства дочки головного ідеолога "руського міра" Олександра Дугіна – Дар'ї. Спецслужба назвала виконавицею вбивства 43-річну громадянку України Наталію Вовк (Шабан). Напередодні вбивства жінка нібито заїхала в Росію разом з 12-річною донькою. 

Російські пропагандисти заявили, що Вовк нібито раніше проходила службу у складі українського батальйону "Азов" та показали її фото і посвідчення. 

В полку "Азов" заявили, що "жінка, ім'я та військове посвідчення якої опублікували фсб у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна – не має жодного відношення до полку "Азов" та ніколи не належала до нашого підрозділу". 

Як повідомлялося, дочка ідеолога "руського міра" Олександра Дугіга, Дар'я Дугіна, загинула в Підмосков'ї 20 серпня внаслідок підтриву її автівки. Журналісти дізналися, що вибух стався під днищем позашляховика.

Радник голови Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк вважає, що підрив авто з Дугіною свідчить про початок внутрішнього розвалу Росії. За його словами, в країні починають битву різні політичні угруповання.

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