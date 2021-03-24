Активісти наполягають: санкцій, накладених РНБО на Медведчука та афільовані з ним компанії, недостатньо.

Представники партії Національний Корпус блокували АЗС мережі Glusco в місті Києві. Цією акцією вони прагнули привернути увагу владних структур до необхідності посилити боротьбу з російським бізнесом Віктора Медведчука в Україні, повідомляє прес-служба Нацкорпусу.

"Будь-який прибуток цих заправок – прямий прибуток Росії, а відповідно це спонсорство тероризму, вбивств наших захисників і цивільного населення на Донбасі - заявив керівник столичного осередку Національного Корпусу Сергій Тамарін. За його словами, відомо, що Glusco є лише компанією-прокладкою, а справжнім власником мережі АЗС лишається російська компанія “Роснефть”.

У Нацкорпусі наполягають: санкцій, накладених РНБО на Віктора Медведчука та афільовані з ним компанії, недостатньо. Потрібне повне припинення діяльності російського бізнесу в Україні в умовах війни.

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Автор: УНІАН