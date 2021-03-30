А Австрії банда з семи осіб напала на двох українських підлітків / фото ua.depositphotos.com
На українських підлітків в Австрії напала банда з семи осіб.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.
Читайте такожВ Австрії напали на двох українських підлітків, одного госпіталізували з ножовим пораненням-ЗМІ
"Напад здійснила ціла банда - 7 осіб", - уточнив Щерба.
За його словами, поліція припускає, що напад було здійснено з метою пограбування.
Також Щерба повідомив, що життя пораненого українця поза небезпекою.
Напад на українських підлітків в Австрії: що відомо
- В Австрії напали на двох українських підлітків. Інцидент стався в неділю, 28 березня, в місті Грац.
- В результаті нападу один з українців госпіталізований з ножовим пораненням.
- Двоє громадян України - брати 15 і 17 років - через соціальні мережі домовилися з незнайомцем про продаж одягу. Під час зустрічі в підземному переході від чотирьох до п'яти невідомих у масках оточили українців. Один з них, погрожуючи пістолетом, зажадав у 17-річного українця гроші, цінні речі та одяг, принесений з собою. Українець чинив опір, що призвело до бійки.
Головні новини України та світу на ранок 30 березня
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram