На українців в Австрії напала банда з семи осіб: нові подробиці інциденту

В результаті нападу постраждав один з українських підлітків: зараз його життю нічого не загрожує.

На українських підлітків в Австрії напала банда з семи осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба. Читайте такожВ Австрії напали на двох українських підлітків, одного госпіталізували з ножовим пораненням-ЗМІ "Напад здійснила ціла банда - 7 осіб", - уточнив Щерба. За його словами, поліція припускає, що напад було здійснено з метою пограбування. Також Щерба повідомив, що життя пораненого українця поза небезпекою. Напад на українських підлітків в Австрії: що відомо В Австрії напали на двох українських підлітків. Інцидент стався в неділю, 28 березня, в місті Грац.

В результаті нападу один з українців госпіталізований з ножовим пораненням.

Двоє громадян України - брати 15 і 17 років - через соціальні мережі домовилися з незнайомцем про продаж одягу. Під час зустрічі в підземному переході від чотирьох до п'яти невідомих у масках оточили українців. Один з них, погрожуючи пістолетом, зажадав у 17-річного українця гроші, цінні речі та одяг, принесений з собою. Українець чинив опір, що призвело до бійки. Головні новини України та світу на ранок 30 березня Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Катерина Лиманська

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