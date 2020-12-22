На думку міністра Степанова, медикам варто надати статус, який мають журналісти чи інші службовці під час виконання професійних обов’язків.

Через напади на медиків бригад "швидкої" у Міністерстві охорони здоров'я пропонують за потреби забезпечити їхній супровід правоохоронцями.

Читайте такожНеповнолітній черкащанин напав на бригаду "швидкої" з електрошокером після відмови у госпіталізаціїЯк передає кореспондент УНІАН, на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов зауважив, що, за даними Центру екстреної медичної допомоги та медицина катастроф Києва, ввечері 20 грудня стався напад на бригаду екстреної медичної допомоги під час виїзду на виклик.

“Мені здається, що такі речі повністю неприпустимі. Адже медичний працівник не може відмовитися від надання медичної допомоги… Мені здається, що медичним працівникам варто надати статус, як у журналістів чи інших службовців щодо виконання свої професійних обов’язків, а напад на медпрацівників повинен дуже суворо каратися”, - вважає очільник МОЗ.

За словами Степанова, відповідні зміни до законодавства вже розроблені, їх має розглянути парламент.

Окрім того, у міністерстві розробили зміни до відповідних законів, які наразі проходять погодження в уряді та передбачатимуть за потреби чи за викликом медпрацівників їхній супровід поліцією на виклик.

Напад на бригаду медиків у Києві: інші подробиці

В результаті нападу на бригаду медиків 20 грудня у Києві постраждала 24-річна фельдшер та 63-річна медична сестра. Фельдшер отримала закритий перелом лівої гомілки зі зміщенням, а медсестра - закриту травму лівого колінного суглоба.

Медиків госпіталізували до травматологічного відділення однієї з лікарень столиці.

За інформацією Нацполіції, нападником виявився 23-річний уродженець міста Олександрія Кіровоградської області.

За фактом нападу на медпрацівників відкрите кримінальне провадження за завдання легких тілесних ушкоджень. За це передбачено покарання у вигляді штрафу чи громадських робіт.

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Автор: Антоніна Доломанжи