У Києві п'яний чоловік у стані агресії побив бригаду медиків «швидкої», які приїхали йому на допомогу.
Як повідомили у прес-службі Центру екстреної медичної допомоги на Facebook-сторінці, інцидент трапився у неділю, 20 грудня.
Читайте такожНа Донеччині мати побила дівчину-медика, вимагаючи проведення ПЛР-тесту для дитиниЗазначається, що в результаті дій неадекватного пацієнта постраждали дві жінки-медики - 24-річна фельдшер та 63-річна медична сестра.
«Силою виштовхав фельдшера з машини, штовхнув медсестру… Перша отримала закритий перелом лівої гомілки зі зміщенням, друга – закриту травму лівого колінного суглобу. Обидві госпіталізовані до травматологічного відділення», – говориться у повідомленні.
При цьому медики наголошують, що «жодного разу нападники не понесли відповідальності за свої агресивні дії до медиків під час виконання ними службових обов’язків»: «Існуюче законодавство не дає можливості це зробити. А безкарність, як відомо, лише множить агресію, роблячи бригади ЕМД та й інших медиків беззахисними у таких випадках».
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