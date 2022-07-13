Вже четверту добу тривають пошукові заходи в місті.

Наразі невпізнаними залишаються 11 тіл загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Часовому Яру.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, вже четверту добу тривають пошукові заходи в місті Часів Яр, де 9 липня російські окупанти зруйнували п’ятиповерховий будинок. Ворог завдав три удари по об’єктах цивільної інфраструктури.

Начальник поліції Донецької області Руслан Осипенко повідомив, що ідентифіковано більшість загиблих у Часовому Яру.

"На сьогодні залишається встановити 11 осіб. Просимо громадян, чиї рідні мешкали в Часовому Яру та могли потрапити під удар, повідомити про це до поліції", - закликав Осипенко.

Керівник поліції Донеччини зазначив, що наразі вся Донецька область піддається авіаракетним ударам. Найгарячіші напрямки – Бахмут, Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка. На постійному вогневому рубежі перебуває Авдіївка.

Він зазначив, що поліція документує всі воєнні злочини Росії, а матеріали будуть направлені до СБУ та слідчого управління.

Як повідомляв УНІАН, окупанти ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Ракети влучили у 5-поверхівку. У будинку повністю зруйновано два під'їзди.

Сьогодні у своєму Telegram-каналі заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що з-під завалів зруйнованого внаслідок ракетного удару будинку у Часовому Яру на Донеччині дістали тіло ще однієї жінки, кількість жертв зросла до 47.

"О 09:48 13 липня під час проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалу дістали тіло ще однієї жінки. Всього з початку робіт на місці події виявлено та вилучено тіла 47 загиблих людей, з них – 1 дитина, врятовано з-під завалів 9 людей", - написав він.

Вас також можуть зацікавити новини: