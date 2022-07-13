Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку у місті Часів Яр Донецької області зросла до 46 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.

"Вночі з-під завалів зруйнованого будинку в Часовому Яру вилучено тіло ще 1 загиблої особи. Станом на 08:00 13 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 46 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб", - йдеться у повідомленні.

Рятувальниками проведено розчищення та розбір понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.

Нагадаємо, окупанти ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Ракети влучили у 5-поверхівку. У будинку повністю зруйновано два під'їзди.

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