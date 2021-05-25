Народні депутати запропонували встановити кримінальну відповідальність за викрадення дитини одним із батьків, яка знаходилась на законних підставах у іншого з батьків.
Відповідний текст проекту закону №5549 розміщено на сайті Верховної Ради.
Законопроектом пропонується внести відповідні зміни до статті 146 Кримінального кодексу України й карати за викрадення дитини обмеженням або позбавленням волі на строк до 6 років.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що чинне законодавство не врегульовує відповідальності за викрадення одним із батьків дитини, яка знаходилась на законних підставах у іншого з батьків. Відтак такі дії не вважаються протиправними.
"Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність за викрадення людини, однак, суб’єктом такого злочину не може бути один з батьків дитини з огляду на передбачену законодавством рівність прав кожного з них на участь у вихованні дитини та виходячи з постулату про неможливість викрадення одним із батьків своєї власної дитини", - йдеться в пояснювальній записці.
У зв'язку з цим, пояснюють автори законопроекту, в Україні відсутні статистичні дані щодо кількості випадків викрадення дитини одним із батьків, а також переховування дитини одним із батьків від іншого, перешкоджання або і повна заборона спілкуватись з дитиною другому із батьків.
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Автори документа посилаються на досвід інших країн, зокрема, Канади й багатьох штатів у США, де "самочинна зміна місця проживання дитини без згоди іншого з батьків, із яким проживає дитина, є викраденням дитини і, відповідно, злочином, за який передбачена кримінальна відповідальність".
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