Законопроект пропонує карати за викрадення дитини одним із батьків ув'язненням на термін до шести років.

Народні депутати запропонували встановити кримінальну відповідальність за викрадення дитини одним із батьків, яка знаходилась на законних підставах у іншого з батьків.

Відповідний текст проекту закону №5549 розміщено на сайті Верховної Ради.

Законопроектом пропонується внести відповідні зміни до статті 146 Кримінального кодексу України й карати за викрадення дитини обмеженням або позбавленням волі на строк до 6 років.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що чинне законодавство не врегульовує відповідальності за викрадення одним із батьків дитини, яка знаходилась на законних підставах у іншого з батьків. Відтак такі дії не вважаються протиправними.

"Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність за викрадення людини, однак, суб’єктом такого злочину не може бути один з батьків дитини з огляду на передбачену законодавством рівність прав кожного з них на участь у вихованні дитини та виходячи з постулату про неможливість викрадення одним із батьків своєї власної дитини", - йдеться в пояснювальній записці.

У зв'язку з цим, пояснюють автори законопроекту, в Україні відсутні статистичні дані щодо кількості випадків викрадення дитини одним із батьків, а також переховування дитини одним із батьків від іншого, перешкоджання або і повна заборона спілкуватись з дитиною другому із батьків.

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Автори документа посилаються на досвід інших країн, зокрема, Канади й багатьох штатів у США, де "самочинна зміна місця проживання дитини без згоди іншого з батьків, із яким проживає дитина, є викраденням дитини і, відповідно, злочином, за який передбачена кримінальна відповідальність".

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Автор: Олександр Топчій