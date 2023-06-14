Вченим потрібно вийти в море та відібрати проби води, яка може бути найбільш забрудненою. Наразі тривають переговори з військовими, які можуть супроводити екологів.

Найближчими днями забруднений прісноводний потік, який потрапив у Чорне море через підрив Каховської ГЕС, може досягти берегів Румунії та Болгарії. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморін.

За його словами, забруднена прісна вода досягла берегів Одеси швидше, ніж передбачалося.

"Потрібно все ж таки зібратися на міжнародному рівні – з міжнародними експертами, тому що день-два і ці забруднені води можуть дістатися наших сусідів – Румунії та Болгарії", - зазначив вчений.

Він пояснює, що через течію, погодні умови (вітер тощо) прісну воду принесло в море дуже швидко. Згідно зі супутниковими зйомкам, вчора забруднені потоки були вже біля селища Затока Одеської області.

"Тобто розповсюджується південніше все швидше та швидше", - акцентує Коморін.

За його словами, фахівці центру також відібрали проби морської води, які показали значне перевищення хлорорганічних сполук, важких металів тощо. У той же час, згідно з супутниковими зйомками, найбільше забруднення спостерігається далі від узбережжя. Для того, щоб уточнити, які саме забруднювачі потрапили до акваторії, потрібно вийти в море та відібрати проби.

"Про це вже йдуть певні переговори з військовими, щоб ми могли це зробити на їхніх суднах. Є певні труднощі з огляду на безпеку, але я думаю, що ми їх подолаємо", - розповів директор центру.

Він додав, що наразі обговорюються першочергові заходи, зокрема, оцінка стану морського довкілля. Вже на основі отриманих даних потрібно розробити конкретні заходи щодо усунення сміття та забруднення, перш за все – з берегів.

Стосовно середньострокових заходів, необхідних для збереження та оновлення біорізноманіття моря, то для їх розробки, у тому числі потрібен систематичний моніторинг води – хоча б раз на тиждень. За словами Коморіна, це неможливо без виходу в море на плавзасобі.

"Це необхідно, щоб розуміти як складається, розгортається ситуація та, які саме забруднювачі йдуть по всьому Чорному морю, у тому числі до сусідніх країн. Треба також обмінятися думками з фахівцями причорноморських країн-сусідів…", - сказав фахівець.

Підрив Каховської ГЕС та екологічні наслідки

Російські окупанти вночі 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. На думку українських військових, причиною теракту стало бажання окупантів зупинити наступальні дії ЗСУ.

Внаслідок підриву затопило величезну територію на Херсонщині, зокрема заповідні землі, склади с хімікатами, розмиті вигрібні ями та скотомогильники, АЗС тощо. Все це разом з уламками будинків та тисячами загиблих тварин та птахів зносить в Чорне море.

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