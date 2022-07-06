Навчальний рік 2022-2023 у школах розпочнеться 1 вересня і завершиться 30 червня.

У Міністерстві освіти і науки поінформували, як буде організовано новий 2022/23 навчальний рік.

Про це повідомляється на сайті МОН.

У відомстві нагадали, що навчальний рік в українських школах розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня наступного року. При цьому заклади фахової передвищої та вищої освіти самостійно визначають дати початку та завершення навчального року.

Зазначається, що освітній процес в очному режимі запроваджується в приміщеннях або будівлях закладу освіти тільки в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу в разі включення сигналу "Повітряна тривога" або інших відповідних сигналів оповіщення.

Якщо потужності споруд цивільного захисту є недостатніми для укриття всіх учасників освітнього процесу, то освітній процес може бути організований шляхом розподілу навчального часу в межах годин (змін) упродовж дня, тижня, місяця або семестру.

Для підготовки роботи закладів освіти в очному режимі засновникам рекомендовано провести відповідні заходи з посилення безпеки, зокрема, перевірку на наявність вибухонебезпечних предметів; перевірку готовності систем оповіщення для дітей, зокрема, із порушеннями зору та слуху; визначити та позначити шляхи евакуації; обладнати укриття для всіх учасників освітнього процесу; створити запаси води та медикаментів тощо.

У Міносвіти додають, що в закладах освіти на території ведення бойових дій і тимчасово окупованих територіях освітній процес запроваджується у дистанційному режимі. Для цього засновник закладу освіти за погодженням із керівником адміністрації видає наказ (розпорядження).

У МОН рекомендують під час організації дистанційного навчання використовувати матеріали Всеукраїнської школи онлайн. В умовах дистанційного навчання заклад самостійно ухвалює рішення щодо зняття обмеження на максимальну кількість учнів у класі.

У початковій школі, зазначають у МОН, бажано проводити заняття в очному режимі. Форма навчання може змінюватися впродовж навчального року залежно від безпекової ситуації.

"При організації освітнього процесу в очному або змішаному режимі слід забезпечити безумовне переривання освітнього процесу у разі включення сигналу "Повітряна тривога" або інших сигналів оповіщення. Учасники освітнього процесу повинні організовано пройти до споруд цивільного захисту та перебувати в них до завершення тривоги. Освітній процес може завершуватися в укритті, а після відбою тривоги учасники можуть повернутися до приміщення закладу освіти та продовжити процес навчання з урахуванням необхідного корегування", - роз’яснили у міністерстві.

За даними Міносвіти, до першого класу цього року зараховано в Україні понад 300 тисяч дітей.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в МВС запевнили, що у більшості шкіл є надійні укриття.

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