На дні Каховського водосховища відбувається важливий процес: біолог розповів про зміни

Комах там наразі не дуже багато, як і великих тварин.

На дні Каховського водосховища певним чином відновлюється історичний ландшафт, який був до затоплення, але він не стане повною копією того, що було там до створення водосховища. Про це в коментарі "Інтенту" розповів Іван Мойсієнко, завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету, доктор біологічних наук, професор.

"Я думаю, що це все-таки історичний ландшафт, відновлюється той великий ландшафт", - сказав він і зауважив, що процес відновлення відбувається швидко, але для формування повноцінної екосистеми потрібен час.

Так, першими територію почали заселяти переважно вітрозапильні рослини, зокрема, верби.

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"Комах не так багато, тому що комахозапильні рослини тільки зараз заселяють водосховище. Вони трошки більш інертні", - пояснив експерт.

Відповідно, поступово збільшується і кількість комахозапильних рослин, а разом із ними мають відновлюватися популяції комах та інших тварин.

Що відбувається з тваринами

Схожа ситуація відбувається і з великими тваринами. Зокрема, за словами Мойсієнка, олені поки не можуть повноцінно освоїти цю територію через густі молоді зарості.

"Ліс дуже густий. Оленю треба розріджені ліси, де він міг би з рогами там собі бігати. Тобто він просто не може там рухатись", - розповів доктор біологічних наук.

Водночас сліди деяких малих хижаків, зокрема, лисиці та тхора, зоологи вже фіксували на території.

Професор підкреслив, що з часом верби та інші дерева подорослішають, ліс природним шляхом почне проріджуватися, і тоді умови стануть придатнішими для більших тварин.

Так, як раніше, вже не буде

Утім, повністю відтворити екосистему, яка існувала на місці до затоплення Каховського водосховища, вже неможливо.

"Це не може бути той великий ландшафт на 100%. Наприклад, ті плавні, які збереглися і ніколи не затоплювалися, зараз уже не такі, як вони були 80 років тому, до затоплення водосховища", - пояснив Мойсієнко.

Так, на дні колишнього водосховища зараз формується нова екосистема на основі природного відновлення території. Вона має багато рис історичного ландшафту, але остаточно зрозуміти, якою стане ця територія, можна буде лише після тривалого періоду розвитку рослинності, тваринного світу та інших складових екосистеми.

Що відбувається з територією Каховського водосховища

Як повідомлялося, після підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції територія колишнього водосховища зазнала кардинальних змін. Там, де раніше була величезна водойма, тепер піщані ділянки чергуються з болотами, а на колишньому дні водойми стрімко розростається густа рослинність.

Там налічується понад 300 видів рослин, які сформували кілометри густого лісу та непролазних вербових хащів. Місцями зарості настільки щільні, що в них можна заблукати.

Видання France24 зауважує, що змінений ландшафт Каховського водосховища став ареною нового типу бойових дій між російською та українською арміями. Зокрема, безпілотники не настільки ефективні, коли йдеться про виявлення ворога в густих заростях колишнього водосховища.

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