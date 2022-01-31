Страх знесилює, а зневіра веде до падіння, наголосив Митрополит Епіфаній.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній одужав від COVID-19 та звернувся до українців. Він порадив людям не боятися хвороби, яка нині стала "гнітючою буденністю для всього людства".

Про це Митрополит Епіфаній написав на своїй сторінці у Facebook.

Він подякував усім, хто турбувався про його стан, а також висловив слова підтримки усім, хто нині хворіє на коронавірус. За словами Епіфанія, COVID-19 є дійсно страшною недугою, адже він ослабляє тіло й робить вразливою душу.

Митрополит порадив українцям не боятися, молитися, спілкуватися з важливими людьми, знаходити приводи для радості й пам'ятати про те, ким вони є та для чого живуть.

"Страх знесилює, а зневіра веде до падіння. У страху людина здатна чинити так, як ніколи б не вчинила без нього: відступатися від власних цінностей, зраджувати своїм ідеалам, переступати Божі заповіді", - написав Епіфаній.

За його словами, коронавірус здатен позбавити нас можливості зустрічатися одне з одним, але йому не під силу відняти в нас можливості технічного прогресу.

Читайте також"Може змінити життя": Епіфаній звернувся до українців з важливим посланням"Любов має зміцнюючу силу, і спілкуючись із тими, хто любить нас і кого любимо ми, ми стаємо сильнішими духовно і фізично", - додав Епіфаній.

Також він порадив радіти найменшим дрібницям та зберігати вірність своїм цінностям та ідеалам.

Як вже повідомляв УНІАН, 15 січня у предстоятеля ПЦУ Епіфанія виявили COVID-19. Він перебував на самоізоляції та лікувався амбулаторно.

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