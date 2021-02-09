Суд також допитає заявлених обома сторонами свідків, а опісля перейде до дослідження письмових документів.

Орджонікідзевський районний суд Харкова 16 лютого допитає екс-мера Слов'янська, депутата місцевої міськради від "Партії миру та розвитку" Нелю Штепу, яку обвинувачують у сепаратизмі та пособництві бойовикам.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відбулося перше засідання з розгляду справи по суті, на якому прокурор оголосив обвинувальний акт.

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Штепа заявила, що не визнає своєї провини у повному обсязі.

Також сьогодні суд визначив порядок дослідження доказів.

Прокурор запропонував спочатку допитати обвинувачену Штепу, потім заявлених обома сторонами свідків, після цього перейти до дослідження письмових документів.

Штепа та її адвокати проти такого порядку не заперечували.

Суддя Олена Глібко задовольнила клопотання прокурора.

Що відомо про скандальну Нелю Штепу

Штепа була мером Слов'янська за часів президентства Віктора Януковича. Під час окупації Слов'янська навесні 2014 року Штепа підтримала бойовиків.

Українські правоохоронці затримали її в липні 2014 року. Штепу звинувачують в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Суддям вона заявила, що закликала президента РФ Володимира Путіна увійти в Слов'янськ і "захистити" її нібито під тиском бойовиків.

У жовтні 2014 року прокуратура Харківської області вимагала засудити Штепу довічно, тоді суд заарештував Штепу.

Однак у 2017 році запобіжний захід змінили на цілодобовий домашній арешт, термін дії якого завершився на початку 2018 року. З того часу до Штепи не застосовувалось жодного запобіжного заходу.

20 січня 2021 року суд відправив Штепу під нічний домашній арешт - з 22:00 до 5:00.

Вироку щодо неї немає і досі - справа розглядається в Орджонікідзевському райсуді Харкова.

За рішенням Євросуду щодо прав людини Штепа отримала 3,6 тис. євро компенсації від України за "порушення права на свободу".

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Автор: Антоніна Доломанжи