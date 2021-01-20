Сьогодні суд завершив підготовче засідання та призначив розгляд справи по суті на 28 січня.

Суд відправив під нічний домашній арешт колишнього мера Слов'янська та чинну депутатку місцевої міськради від "Партії миру та розвитку" Нелю Штепу, обвинувачену у сепаратизмі та пособництві бойовикам.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила суддя Орджонікідзевського райсуду Харкова Олена Глібко.

Сьогодні суд заслухав ще одного свідка - Олену Пивовар, яка розповіла про погрози, які, на її думку, пов'язані з тим, що її чоловік є свідком у справі.

Сама Штепа заявила, що з погрозами не пов'язана.

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Вона також просила суд не призначати їй цілодобовий домашній арешт через те, що їй необхідно вдень ходити на роботу.

Суддя Глібко клопотання прокурора задовольнила частково та застосувала до Штепи запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту із забороною покидати місце проживання з 22:00 до 5:00.

Запобіжний захід діє до 19 березня.

Крім того, сьогодні суд завершив підготовче засідання та призначив розгляд справи по суті на 10:30 28 січня.

Чим відома Неля Штепа

Штепа була мером Слов'янська за часів президентства Віктора Януковича.

Під час окупації Слов'янська навесні 2014 року Штепа підтримала бойовиків.

Українські правоохоронці затримали її в липні 2014 року. Штепу звинувачують в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Суддям вона заявила, що закликала президента РФ Володимира Путіна увійти в Слов'янськ і "захистити" її нібито під тиском бойовиків.

У жовтні 2014 року прокуратура Харківської області вимагала засудити Штепу довічно, тоді суд заарештував Штепу.

Однак у 2017 році запобіжний захід змінили на цілодобовий домашній арешт, термін дії якого завершився на початку 2018 року.

З того часу до Штепи не застосовувалось жодного запобіжного заходу.

Вироку щодо неї немає і досі - справа розглядається в Орджонікідзевському райсуді Харкова.

За рішенням Євросуду щодо прав людини Штепа отримала 3,6 тис. євро компенсації від України за "порушення права на свободу".

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Автор: Антоніна Доломанжи