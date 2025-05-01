Є окремий список журналістів, які перебувають в російському полоні, серед них і кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк.

В Україні понад 16 тис. цивільних вважаються зниклими безвісти, при цьому підтверджено, що в російському полоні перебувають близько 1800.

Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що Україна неодноразово просила російську сторону через посередників повернути цивільних. За його словами, Женевська конвенція забороняє затримувати цивільних, але у ній немає відповіді, як діяти, якщо росіяни це роблять.

Лубінець наголосив, що є окремий список українських журналістів, які знаходяться в російському полоні. "Список, на жаль, достатньо великий. У нас є бажання міжнародних партнерів допомогти нам, щоб повернути українських журналістів, і ми окремо проводимо цю роботу. Російській стороні ми запропонували гарний механізм, як це зробити. Якщо б у них було бажання повертати своїх, ми б давно це зробили. Але ми продовжуємо це робити. Вся інформація щодо Дмитра Хилюка (йдеться про кореспондента агентства УНІАН) і всіх інших журналістів у нас є", - зазначив омбудсмен.

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Також Лубінець відреагував на смерть української журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні. "Я провів три раунди перемовин через посередників з російською стороною щодо повернення тіла Вікторії Рощиної. І вперше заявив про те, що у нас є офіційне підтвердження факту того, що Вікторія Рощина померла внаслідок застосування тортур до неї з боку Російської Федерації", - сказав він.

Омбудсмен зазначив, що по військовополонених є Женевські конвенції, є основний посередник Об'єднані Арабські Емірати, по дітях є міжнародна коаліція країн щодо повернення, є посередник Катар, але по цивільних жодна країна офіційно не взяла на себе зобов'язання допомагати повертати їх з полону РФ.

"Ми продовжуємо шукати таку країну разом з Міністерством закордонних справ. Є попередні домовленості, очікуємо на результати", - анонсував він.

Що відомо про Дмитра Хилюка

У РФ стверджують, що кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк, якого вони незаконно утримують вже четвертий рік, перебуває у "задовільному" стані.

На уточнення, чи давали росіяни ще хоч якісь деталі щодо начебто задовільного стану здоровʼя Хилюка, адже раніше була інформація, що журналіст важить до 45 кілограмів, Лубінець в березні розповів, що росіяни "не дають жодних деталей".

Хилюка разом з його батьком окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом батька відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії і утримують досі.

Повернення тіла Вікторії Рощиної

Нещодавно з російського полону в Україну було повернуто тіло української журналісти Вікторії Рощиної.

ЇЇ тіло було повернуто в Україну без частини органів, що може свідчити про приховування причини смерті. У Генпрокуратурі зазначили, що судово-медична експертиза виявила численні сліди тортур та жорстокого поводження на тілі жертви, включаючи садна та крововиливи на різних частинах тіла, перелом ребра, травми шиї та можливі сліди від ураження струмом на ногах.

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