Точна кількість загиблих серед американських добровольців в Україні залишається невідомою.

На війні в Україні зникли безвісти понад 20 американських добровольців. Крім того, за останні півроку різко зросла кількість загиблих іноземців, які стали на захист України.

Про це йдеться в розслідуванні CNN. Відомо, що за останні шість місяців тіла щонайменше п'яти американських добровольців, які вступили до лав української армії, не змогли забрати з поля бою після того, як вони загинули в бою. Нещодавно тіла двох з них були репатрійовані з окупованої Росією території після тривалих переговорів.

Інтенсивність бойових дій по всій лінії фронту на сході України означає, що тіла полеглих воїнів часто не можуть бути забрані з поля бою. Телеканал розповів про двох американських добровольців загинули в одному інциденті під Покровськом на сході України наприкінці вересня. Їхні тіла так і не були знайдені. 25-річний колишній американський солдат Закарі Форд і ще один американець без військового досвіду, сім'я якого попросила назвати його лише позивним "Гантер", загинули під час виконання завдання з підриву мосту біля села Новогродівка на Донеччині.

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Американець з позивним "Реднек", якому вдалося вижити, розповів, що група з трьох американських добровольців швидко потрапила в пастку російського вогню в окопі приблизно за 500 метрів від мосту, що був їхньою ціллю. Після розпочався російський штурм, внаслідок якого загинули і деякі українські воїни.

Він згадав, що Форд отримав поранення, йому наклали турнікет, але Закарі "знав, що ми не переживемо ще одну атаку". Коли він попросив "Реднека" вбити його, той відмовився, тож Форд послабив свій турнікет. Останнім бажанням Форда перед смертю було побачити сонячне світло:

"Я поклав його головою до дверей, щоб він міг виглянути, побачити сонце, і просто тримав його за руку. Останнє, що він сказав, було: "Ніколи не дозволяйте говорити, що мене вбили ці виродки".

Він наголосив, що Форд висловив почуття, поширені серед іноземних бійців. У втратах своєї бригади він "Реднек" звинуватив "поганого офіцера... який не бачив різниці між усіма. Це було м'ясо для м'ясорубки, і він просто посилав усіх, кого міг дістати".

Військовий вже знаходиться у США. Він розповів, що його підрозділ був евакуйований з того району, а пізніше він побачив зняті дроном кадри з тілами Форда і "Гантера". Територія, де вони воювали, зараз перебуває під контролем Росії.

"На даний момент ви не можете сказати, що це не американська війна. Критики війни намагаються сказати, що це проблема України. Якщо ми зможемо укласти мир зараз, нам не доведеться мати справу з цим. Правда в тому, що це не припиниться", – сказав "Реднек".

Репатріація загиблих американців є складним процесом. Уповноважений з питань зниклих безвісти при Міністерстві внутрішніх справ України Артур Добросердов підтвердив, що понад 20 американців вважаються зниклими безвісти. Він додав, що видати будь-яку частину останків для репатріації можуть лише після того, як ідентифікують усі, оскільки "не хочуть, щоб сім'ї ховали частину близької людини лише для того, щоб потім отримати ще більше останків".

Точна кількість загиблих серед американських добровольців в Україні залишається невідомою. Лорен Гійом – американка, яка живе в Києві і працює в некомерційній організації RT Weatherman Foundation, що допомагає іноземцям знаходити родичів – вважає, що зростання кількості загиблих і зниклих безвісти серед іноземців пов'язане з тим, що їх відправляють у важкі прифронтові райони, де потрібен їхній попередній військовий досвід:

"Ми бачимо, що іноземні оператори заповнюють прогалини в дуже складних, ризикованих операціях, що приносять важливий результат. Їхні життя і їхні жертви не є марними".

Загибель іноземних добровольців на війні в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, на захист України стали громадяни з різних країн. Дехто віддав за Україну найдорожче – власне життя.

Кілька днів тому стало відомо про загибель 30-річного добровольця з Австрії Ріхарда С. Імовірно, чоловік загинув внаслідок атаки ворожого дрона.

Раніше також повідомлялося, що під час служби помер 26-річний військовий медик Джордан Маклахлан з Арднамурчана в Шотландському нагір'ї, Велика Британія.

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