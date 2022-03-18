В даний час до Норвегії прибуло близько 2000 біженців з України.

Норвегія планує прийняти близько 30 тис. українських біженців цього року, але готується до ситуації, в якій може прибути до 100 тис. людей.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, повідомляє Reuters.

Якщо прибуття до Норвегії наблизиться до найвищого з цих прогнозів, країні з населенням 5,4 млн людей доведеться розмістити біженців на спортивних аренах, складах і навіть наметах, додав він.

"Це не найімовірніший сценарій, але ми повинні мати плани і бути готовими, тому що це може статися", - сказав Стьоре.

В даний час до Норвегії прибуло близько 2000 біженців, і уряд країни заявив, що незабаром прийме ще 5250 осіб, у тому числі 2500, які виїхали до Молдови.

За даними ООН, за останні три тижні з України виїхали близько 3,2 млн людей.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня влада Чехії попередила, що більше не зможе приймати українських біженців. Країна прийняла вже 270 тис. українських громадян. В самій Чехії проживає понад 10 млн осіб і ця країна не межує з Україною.