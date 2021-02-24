Посадовець сприяв перемозі підприємців під час проведення тендерних закупівель на будівельно-ремонтні роботи та перерахуванню коштів за їхнє виконання. Натомість вимагав у них «відкати».

Правоохоронці затримали заступника начальника одного з управлінь Львівської облдержадміністрації за вимагання від підприємця 365 тис. грн неправомірної вигоди.

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За даними слідства, посадовець налагодив систему отримання від підприємців неправомірної вигоди. Натомість сприяв їхній перемозі під час проведення тендерних закупівель на будівельно-ремонтні роботи та перерахуванню коштів за їхнє виконання.

«Так, було задокументовано факт вимагання від представника товариства 365 тисяч гривень у якості «відкату» за проведені роботи за бюджетні кошти. Для цього заступник начальника управління ОДА залучив свого підприємця, який видав фіктивні рахунки-фактури про купівлю у нього товариством певних товарів на цю суму», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 23 лютого правоохоронці затримали посадовця. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу та обрання запобіжного заходу.

Як повідомив у Facebook голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький, затриманим виявився працівник управління капітального будівництва ОДА.

«За попередніми даними, він вимагав та одержав від одного з представників будівельної організації неправомірну вигоду за раніше укладений договір», - розповів Козицький.

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Автор: Світлана Макринська