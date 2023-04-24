Рішення про примусову евакуацію дітей з міста діє з 8 квітня.

В Авдіївці триває примусова евакуація дітей, наразі в місті залишається лише одна дитина.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш пояснив "Радіо Свобода", що за законодавством, дитину має супроводжувати хоча б один з батьків. Тому ті, хто не хоче евакуюватися з Авдіївки, міняють місце проживання і ховають дітей від евакуаційних груп. "Не можемо її знайти, батьки ховають її, переховують. Але нічого, знайдем і вивезем", – додав він.

Також голова МВА розповів, як люди намагаються уникнути евакуації. "Ховають будь-де. У родичів, у знайомих, у не дуже знайомих, аби тільки не їхати на більш безпечні території, не тільки Донецької області, а й взагалі України. У родичів, у дідусів, у бабусь. Видумують будь-що. Що дітей вивезли, що вони у якихось неіснуючих родичів, які незрозуміло, де живуть, в яких немає телефонів. Такі дурниці інколи розказують. Просто шпигунські пристрасті. І коли вже дійсно працювала примусова евакуація, коли знаходили, ми від них більше не відходили до того моменту, поки вони вже не сідали в бронекапсулу і не їхали з нами. Бо до того були такі варіанти, "дайте нам час, ми через два дні поїдемо". Або "ми зберемо речі, завтра за нами заїдьте". Завтра поліція або "білі янголи" заїжджають, а вони вже поміняли локацію", - розповів він.

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Також Барабаш поінформував, що після оголошення примусової евакуації приблизно 40 родин з дітьми самостійно виїхали з Авдіївки самі, ще 10 довелося шукати.

Евакуація дітей: що відомо

Як повідомляв УНІАН, з початку квітня у 21 населеному пункті Донецької області триває примусова евакуація дітей. На момент оголошення там залишалося 126 дітей.

Рішення про примусову евакуацію дітей з Авдіївки діє з 8 квітня. 10 квітня у Донецькій ОВА зазначали, що у місті, яке перетворили на суцільні руїни, все ще залишаються близько 1800 людей.

11 квітня з Авдіївки евакуювали родину з двома дітьми, яку довелося вмовляти близько півроку. Щоб уникнути евакуації, батьки дітей навіть переїхали на іншу адресу, але врешті їх вдалося переконати.

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