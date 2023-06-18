Будівлю в Дергачах росіяни знищили ще рік тому.

Випускники у місті Дергачі в Харківській області станцювали вальс на тлі зруйнованого росіянами палацу культури. Будівлю російські окупанти знищили 13 травня 2022 року.

"Життя випускників Харківської області. Випускний на тлі руїн, які росіяни принесли в наш будинок. Це вже історія. Сьогодні наша сила - єдність. В таких умовах кожен розуміє, що Україна починається з кожного. Від молоді залежить майбутнє України", – написав громадський діяч Гліб Астахов у коментарі до відео, яке опублікував в Instagram.

На кадрах можна побачити, як випускники танцюють на тлі руїн. При цьому на задньому плані діти тримають карту України і цифри "2023".

Підлітки для випускного вальсу одягли вишиванки і чорні сукні.

Випускні під час війни - останні новини

Цього року останній дзвоник у школах України прозвучав пізніше звичайного, тому що діти були на довгих канікулах через блекаут взимку. У зв'язку з цим навчальний рік 2022-2023 тривав до 30 Червня.

Через російські бомбардування багато дітей втратили свої школи. У такій ситуації опинилися випускники ліцею імені Миколи Аркаса в Миколаєві. Діти зняли щемливе відео в сквері біля знищеного російськими окупантами навчального закладу.

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