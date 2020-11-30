До 25 грудня у резиденції проходитимуть розважально-пізнавальні заходи.

З 1 по 25 грудня 2020 року до новорічних свят у Великій лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника буде відкрита Резиденція святого Миколая.

Читайте такожНа Софійській площі в Києві почали встановлювати новорічну ялинку (відео)Про це повідомляється на офіційному сайті Національного заповідника.

Відкрита Резиденцію буде з понеділка по п’ятницю, з 14:00 до 16:30.

Організатори зазначають, що усі охочі зможуть зустрітися зі святим Миколаєм, побачити традиційну Арку бажань, оглянути твори художників Міжнародного мистецького проекту «Мальована стрічка», які презентують графічні роботи-комікси «Святий Миколай. Історія у картинках».

Відвідувачі резиденції зможуть побачити героїв улюблених казок із колекції Державного музею іграшки.

В експозиційному просторі близько 30 майстрів представлять свої художні твори, виконані у різних техніках: графіка, пап’є-маше, порцеляна, різьблення по дереву, текстиль, кераміка, печворк тощо.

Протягом усієї роботи Резиденції для дітей триватимуть майстер-класи та інтерактивна програма «Таємниця чарівного дзвоника» у школі святого Миколая.

Зазначається, що всі заходи відбуватимуться з дотриманням карантинних обмежень.

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Автор: Інна Андаліцька