На Майдан Незалежності російський журналіст вийшов один.

У Києві на Майдані Незалежності пройшла одиночна акція пам'яті російського опозиційного політика Бориса Нємцова, якого вбили в центрі Москви в 2015 році.

Читайте такожРічниця вбивства Нємцова: посли США, Британії та Латвії поклали квіти до місця загинелі політика (фоторепортаж)На неї вийшов російський журналіст Віктор Майстренко.

Чоловік стояв у центрі Майдану Незалежності. Навколо нього не було людей. В руках Майстренко тримав плакат з написом: "Путін убив мого друга".

Також журналіст приніс з собою чорно-білий портрет Нємцова і букет червоних троянд, передає segodnya.ua.

У Москві та інших містах, сьогодні, в шосту річницю одного з найгучніших політичних вбивств сучасної Росії, проходять пам'ятні заходи. Однак, цього року влада Москви дозволила провести тільки покладання квітів без традиційного маршу.

Вбивство Бориса Нємцова

Російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви в декількох десятків метрів від стін Кремля. Йому кілька разів вистрілили в спину з пістолета.

За підозрою у скоєнні злочину кілька днів потому затримали п'ятьох уродженців Чечні.

Процес у справі про вбивство російського політика завершився в липні 2017 року. У підсумку колегія присяжних визнала всіх п'ятьох підсудних винними.

На підставі вердикту присяжних суддя Московського окружного військового суду Юрій Житніков засудив обвинувачених до термінів від 11 до 20 років позбавлення волі.

За офіційною версією, Нємцова вбили на грунті релігійної ненависті. Слідство вважає організатором і замовником злочину офіцера батальйону "Північ" Руслана Мухудінова, він оголошений в міжнародний розшук.

Родичі Нємцова, його захист і опозиція в цю версію не вірять.

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Автор: УНІАН