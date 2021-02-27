У Києві на Майдані Незалежності пройшла одиночна акція пам'яті російського опозиційного політика Бориса Нємцова, якого вбили в центрі Москви в 2015 році.
Читайте такожРічниця вбивства Нємцова: посли США, Британії та Латвії поклали квіти до місця загинелі політика (фоторепортаж)На неї вийшов російський журналіст Віктор Майстренко.
Чоловік стояв у центрі Майдану Незалежності. Навколо нього не було людей. В руках Майстренко тримав плакат з написом: "Путін убив мого друга".
Також журналіст приніс з собою чорно-білий портрет Нємцова і букет червоних троянд, передає segodnya.ua.
У Москві та інших містах, сьогодні, в шосту річницю одного з найгучніших політичних вбивств сучасної Росії, проходять пам'ятні заходи. Однак, цього року влада Москви дозволила провести тільки покладання квітів без традиційного маршу.
Вбивство Бориса Нємцова
- Російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви в декількох десятків метрів від стін Кремля. Йому кілька разів вистрілили в спину з пістолета.
- За підозрою у скоєнні злочину кілька днів потому затримали п'ятьох уродженців Чечні.
- Процес у справі про вбивство російського політика завершився в липні 2017 року. У підсумку колегія присяжних визнала всіх п'ятьох підсудних винними.
- На підставі вердикту присяжних суддя Московського окружного військового суду Юрій Житніков засудив обвинувачених до термінів від 11 до 20 років позбавлення волі.
- За офіційною версією, Нємцова вбили на грунті релігійної ненависті. Слідство вважає організатором і замовником злочину офіцера батальйону "Північ" Руслана Мухудінова, він оголошений в міжнародний розшук.
- Родичі Нємцова, його захист і опозиція в цю версію не вірять.
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