У Києві чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі за побиття 4-річної доньки своєї співмешканки.
Читайте такожНе встигла назвати сина: у Черкасах померла 34-річна породілляПро це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
Досудовим слідством встановлено, що у квітні 2020 року обвинувачений, перебуваючи в квартирі зі своєю співмешканкою та її 4-річною донькою, на ґрунті раніше виниклих неприязних відносин та у зв’язку з відмовою малолітньої коритися його наказу, наніс дитині численні тілесні ушкодження, серед яких – тяжкі.
Вироком суду першої інстанції чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу, та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, однак на підставі ст. 75 Кримінального кодексу його було звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки.
Не погоджуючись з призначеним покаранням, вказаний вирок суду сторона обвинувачення оскаржила в апеляційному порядку.
«Врахувавши наведені прокурором доводи, Київський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції та ухвалив новий, яким обвинуваченого засуджено до реальної міри покарання у вигляді 5 років позбавлення волі», - додали в прокуратурі.
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