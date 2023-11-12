Крім того, окупанти примушують цивільне населення здавати кров для російських загарбників.

В тимчасово окупованому Криму зростає дефіцит ліків. Доступ цивільного населення до медикаментів обмежила окупаційна "адміністрація" за вказівкою Кремля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що запаси ліків, які використовуються для надання первинної медичної допомоги, зарезервовані для російських окупаційних військ.

"Також через постійний наплив поранених окупантів у цивільних лікарнях немає ліжко-місць. Російські війська не розгортають додаткових шпиталів, а використовують наявну цивільну інфраструктуру. Раніше окупанти уже зайняли усі ліжко-місця у цивільних медзакладів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. А зараз, зважаючи на значну активність Сил оборони на Запорізькому та Таврійському напрямку, їм доводиться все більше транспортувати поранених углиб території тимчасово окупованого Криму", – йдеться у повідомленні

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Крім того, окупанти примушують цивільне населення здавати кров для російських загарбників.

Ситуація на окупованих територіях України

Росіяни продовжують політику примусової паспортизації на тимчасово окупованій території України. Зокрема, ворог здійснює тиск на психічнохворих – пацієнтів психоневрологічних установ, у яких не оформлені паспорти Російської Федерації, просто відмовляються лікувати.

Тим часом для маленьких українців, які мають онкологічні хвороби, загарбники збираються побудувати спеціальні табори. При чому, йдеться не про лікування дітей, а про створення місця, де вони доживатимуть свій вік, наголосила адвокатка, директорка громадської організації "Східна правозахисна група" Віра Ястребова. Вона також додала, що росіяни організували медичну фільтрацію дітей на окупованих територіях.

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