СБУ вже взялась розслідувати даний інцидент.

У Львівській області в селі Верхня Рожанка з населенням більш ніж тисяча жителів - десяток місцевих жителів зібралися в приватному будинку і оголосили про створення власного "органу самоврядування".

Читайте такожНові райони в Україні: в "Слузі народу" розповіли, чи потрібно буде міняти документиЛюди обрали депутатів і навіть прийняли державний прапор. Як йдеться в сюжеті ТСН, у селі буде не синьо-жовтий, а жовто-синій. Відео зібрання опублікували у Facebook.

За даним фактом СБУ вже відкрила кримінальне провадження за статтею "захоплення державної влади". Максимальне покарання за це - до десяти років позбавлення волі.

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Автор: УНІАН