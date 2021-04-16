Протестувальники перекрили одну із центральних вулиць міста, в результаті чого утворилися чималі затори.

У Львові близько 70 підприємців влаштували акцію протесту з вимогою послабити карантинні обмеження.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Львівській області.

Читайте такожКарантин вбиває. Малий та середній бізнес готові до протестівЗазначається, що сьогодні вранці підприємці перекрили у Львові вулицю Городоцьку.

За відомостями поліції, біля торгового центру «Магнус» близько 70 мітингувальників впродовж кількох годин ходили пішохідним переходом, вимагаючи послабити карантин у Львові та дозволити їм працювати. Час від часу вони пропускали лише громадський транспорт.

Патрульні організували об'їзд цієї ділянки, хоча утворилися чималі затори. Легковий транспорт скеровували в об’їзд на сусідню вулицю Наливайка та площу Різні.

Згодом у поліції уточнили, що станом на 12:30 протестувальники розійшлися, звільнивши дорогу.

Ситуація з коронавірусом на Львівщині

Львів та область з 25 березня перебувають у «червоній» зоні епіднебезпеки поширення COVID-19.

Відтоді закриті музеї, театри, ТРЦ, непродовольчі ринки та розважальні заклади. Кафе і ресторани працюють лише навинос або на доставку, транспорт – в режимі спецперевезень. Школи переведені на дистанційне навчання, всі дитячі садки перейшли в режим чергових груп для дітей, чиї батьки працюють.

Наразі жорсткі карантинні обмеження у Львові діють до 19 квітня.

За минулу добу у Львівській області зафіксовано 1365 нових випадків коронавірусу, з яких 643 – у львів’ян.

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Автор: Мирослава Бзікадзе