Новонароджена перебувала в лікарні більше двох місяців.

Родина Львівського священика Петра Терлецького забрала з лікарні свою шосту дитину. Дівчинка, яку назвали Даша, народилася на 28 тижні вагітності в той час, коли її мама боролася з коронавірусом.

Читайте такожУ Львові патрульні допомогли вагітній доїхати до пологового будинку (відео)Перебіг хвороби у вагітної був настільки важким, що лікарі вирішили рятувати окремо її і дитину, яка також заразилася коронавірусом, йдеться в сюжеті ТСН.

Народилася дівчинка з вагою 1230 грамів на початку грудня 2020 року в результаті кесаревого розтину. У цей час її мама боролася з важкою формою коронавірусу. Вперше тут виходжували дитину з такою малою вагою, і одночасно з коронавірусом, кажуть в обласній лікарні. "При такій глибокій незрілості, де і серйозна хвороба коронавірусу, то звичайно всі зусилля множать у багато разів. Багато складних днів важкої роботи", - кажуть у медзакладі.

Виходжували дитину два місяці.

"Її стан був важкий, вона дуже боролася за своє життя. Вона сама дихає, має хороший апетит, у неї дозріває мозок, у неї дозрівають очі, вона здорова, може бути під наглядом сім'ї", — зазначають медики.

Катерина згадує як після виписки вперше побачила доньку. Зізнається - боялася взяти на руки. «Я таких дітей ще не бачила, я не могла повірити, що вона моя, головка помістилася в долоньку, вона була дуже маленька. Пальчики як сірники", - згадує жінка.

Батько дитини - отець Петро - зі сльозами радості на очах забирає доньку додому.

37-річна Катерина Терлецька заразилася коронавірусом на 7 місяці вагітності ще в середині листопада 2020 року. Багатодітна мама тиждень лікувалася вдома, але здоров'я погіршилося. У важкому стані з ураженнями понад 90% легень її госпіталізували до лікарні швидкої допомоги.

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Автор: УНІАН