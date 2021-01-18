Пасажири тролейбуса ніяк не відреагували на цю конфліктну ситуацію і не допомогли дівчинці.

У Рівному кондуктор тролейбуса вигнала дитину з салону на 20-градусний мороз через те, що вона дала їй надірвану купюру.

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Пасажири тролейбуса ніяк не відреагували на цю конфліктну ситуацію і не допомогли дівчинці. О 16:30 температура повітря була близько -20. Як розповіла мама дитини, її донька пройшла пішки кілька зупинок.

Батько дівчинки вирішив ввечері під'їхати на кінцеву тролейбуса, щоб запитати кондуктора, чому вона поводиться таким чином.

"Я хотіла сфотографувати її бейджик, щоб знати на кого писати заяву, вона накинулася на мене і почала бити, тоді чоловік викликав поліцію. Правоохоронці приїхали, розповіли, як написати заяву і куди звернутися", - описала ситуацію мама дівчинки.

Батько і мати дитини написали скаргу на поведінку кондуктора у відповідні органи.

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Автор: УНІАН