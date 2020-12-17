Загалом збутом фальшивої валюти займалася група з трьох осіб, які привозили з-за кордону для продажу автомобілі.

На Тернопільщині правоохоронці затримали безробітного, який збував фальшиві долари на автозаправці.

Читайте такожВ Україні стали частіше підробляти гривню - НацбанкЯк повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської обласної прокуратури, чоловік збував фальшиві долари на одній із автозаправних станцій Тернопільського району, знаючи, що купюри – підробка.

Зокрема, за 1 тисячу фальшивих доларів він просив 350 доларів.

Слідчих затриманий запевнив, що наявні у нього десять 100-доларових фальшивих банкнот він придбав у невідомої особи.

У відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Тернопільської області повідомили, що збутом фальшивої валюти займалася група з трьох осіб, які привозили з-за кордону для продажу автомобілі. Документувати підозрюваних почали ще у липні.

За інформацією поліції, відрізнити підробку від оригіналу було складно. Підозрювані розповсюджували фальшиву валюту, продаючи її клієнтам або розраховуючись нею за товар.

Правоохоронці провели одночасно шість обшуків за місцем проживання підозрюваних, в їхніх автомобілях, підсобних приміщеннях. Відтак оперативники виявили та вилучили мобільні телефони, записники, сім-картки, близько 15 тисяч доларів, зброю, а також номерні знаки, ключі та документи на транспортні засоби.

За результатами проведеної роботи одному з фігурантів вже повідомили про підозру у вчиненні правопорушення згідно статті 199 Кримінального кодексу України (підробка і збут фальшивих банкнот).

Щодо інших підозрюваних призначено ряд термінових експертиз, які можуть слугувати для доведення їхньої вини.

Вилучені гроші передали на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, оскільки деякі з них візуально схожі на підроблені. Встановлюють правоохоронці походження зброї, а також автомобільних номерів та документів на транспортні засоби. Окрім цього, перевіряють підозрюваних на причетність до незаконного заволодіння автівками на території України.

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Автор: Андрій Вацик