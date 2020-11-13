Головні новини України 13 листопада 2020 / фото УНІАН, Сергій Чузавков
В Україні зафіксовано рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.
Новий коронавірусний "рекорд"
В Україні за добу коронавірусну інфекцію виявили у 11 787 людей. Це є найвищим добовим приростом у країні за час пандемії коронавірусу.
Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіли 512 652 українці, при цьому 233 849 – одужали, 9 317 – померли.
Перемир’я на Донбасі
Бойовики на Донбасі за добу чотири рази порушили встановлене раніше перемир'я. Від початку поточної доби окупанти раз відкривали вогонь.
Актуальні новини України 13 листопада 2020 / фото УНІАН
Головні новини України: що важливо знати 13 листопада 2020
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