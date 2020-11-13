Уже декілька місяців в Україні діє карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусу.

В Україні зафіксовано рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.

Новий коронавірусний "рекорд"

В Україні за добу коронавірусну інфекцію виявили у 11 787 людей. Це є найвищим добовим приростом у країні за час пандемії коронавірусу.

Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіли 512 652 українці, при цьому 233 849 – одужали, 9 317 – померли.

Перемир’я на Донбасі

Бойовики на Донбасі за добу чотири рази порушили встановлене раніше перемир'я. Від початку поточної доби окупанти раз відкривали вогонь.

Головні новини України: що важливо знати 13 листопада 2020

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Автор: Аліна Вишневська