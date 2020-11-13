Норми діють для закладів освіти на всій території України, оскільки останні зміни до правил карантину скасовують розподіл на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони епідемічної небезпеки.

У Міністерстві освіти і науки дали роз'яснення, які саме норми діятимуть для закладів освіти після рішення уряду про введення в Україні карантину вихідного дня.

Читайте такожКарантин вихідного дня: стало відомо, які обмеження діятимуть у Києві найближчими днямиПро це йдеться в повідомленні прес-служби Міносвіти.

"Відтепер на всій території України заборонено відвідувати заклади освіти групами більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти, а також відвідувати окремі категорії закладів, 50% учнів і персоналу яких перебувають на самоізоляції через контакт з пацієнтом, в якого підтвердили COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що ці норми діють для закладів освіти на всій території України, оскільки останні зміни до правил карантину скасовують розподіл на окремі зони епідемічної небезпеки – зелену, жовту, помаранчеву та червону.

Карантин вихідного дня

12 листопада Кабінет міністрів оприлюднив постанову № 1100 від 11 листопада, якою скасовується адаптивний карантин з поділом на зони і вводиться загальнонаціональний карантин вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка з 14 до 30 листопада.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, що передбачені в будні дні, додатково заборонено роботу кафе та ресторанів (за винятком послуги "на винос"), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Також заборонено діяльність суб’єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі продуктами харчування на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування.

Крім того, забороняється проведення всіх масових культурних, концертних, соціальних, релігійних, рекламних заходів за участю більш як 20 осіб; діяльність театрів та кінотеатрів заповненістю кінозалів або залів понад 50% місць; діяльність музеїв, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 20 кв. м.

Працюватимуть магазини з продуктами харчування, аптеки та ветеринарні аптеки, медустанови, АЗС та СТО, банки, поштові відділення.

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Автор: Юлія Петриченко