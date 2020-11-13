Поліція перекрила територію, очікують приїзду вибухотехніків.

До столичної поліції сьогодні зранку надійшло повідомлення про можливе мінування будівлі Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

«О 9:20 надійшло повідомлення про мінування будівлі Верховної Ради. На місце виїхали представники профільних служб, ця інформація перевіряється», - повідомили у поліції.

Також в поліції додали, що будівля ВР є режимним об’єктом, тому питанням перевірки наявності можливої вибухівки займається Управління державної охорони.

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Поліція перекрила підходи до будівлі Верховної Ради, повідомляє з місця подій "Апостроф".

Зазначимо, останнім часом подібні ситуації в Києві відбуваються досить часто. Так, 8 листопада, надійшло повідомлення про замінування станції метро "Хрещатик", її терміново закрили, людей евакуювали.

6 листопада, станцію київського метрополітену "Майдан Незалежності" закрили на вхід і пересадку через повідомлення про замінування. На щастя, жодного разу після подібних,"мінувань" вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Костянтин Гончаров